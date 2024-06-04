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Короман: назначение Николича — хороший шаг для ЦСКА, команда поборется за чемпионство

Короман: назначение Николича — хороший шаг для ЦСКА, команда поборется за чемпионство
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Бывший вингер сборной Сербии, «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман высказался о назначении Марко Николича на должность главного тренера ЦСКА.

«Марко Николич — это очень хороший тренер. Когда он работал тренером в «Локомотиве», он себя хорошо показал. У него есть много хороших качеств: он знает русский язык и работал в России. Поэтому его назначение в ЦСКА — это очень хороший шаг для армейцев.

Может ли Николич принести чемпионство ЦСКА? В РПЛ очень много хороших команд, а в последние года выигрывает чемпионат «Зенит». Я думаю, что ЦСКА с Марко Николичем поборется за чемпионство», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

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