Короман: назначение Николича — хороший шаг для ЦСКА, команда поборется за чемпионство

Бывший вингер сборной Сербии, «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман высказался о назначении Марко Николича на должность главного тренера ЦСКА.

«Марко Николич — это очень хороший тренер. Когда он работал тренером в «Локомотиве», он себя хорошо показал. У него есть много хороших качеств: он знает русский язык и работал в России. Поэтому его назначение в ЦСКА — это очень хороший шаг для армейцев.

Может ли Николич принести чемпионство ЦСКА? В РПЛ очень много хороших команд, а в последние года выигрывает чемпионат «Зенит». Я думаю, что ЦСКА с Марко Николичем поборется за чемпионство», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.