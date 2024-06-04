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Агент Шпинёв: работа по будущему Жемалетдинова ведётся

Агент Шпинёв: работа по будущему Жемалетдинова ведётся
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игрока.

«Работа по будущему Жемалетдинова ведётся, всем терпения», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, 29 мая стало известно, что Жемалетдинов покинет «Локомотив» после окончания срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Рифат Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рифата в € 4 млн. Отметим, что «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Галактионова набрала 53 очка.

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