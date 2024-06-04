Агент Тюкавина: Костя похож на Стрельцова и напоминает Кокорина в его лучшие годы

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, кого из бомбардиров прошлых лет ему напоминает 21-летний нападающий.

«Я думаю, что Костя поинтереснее Терёхина будет. Похож на Стрельцова, но если прям напоминает, то назову Кокорина в его лучшие годы», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.