Агент Помазуна: остаться в «Урале»? Это страшный сон, сага Ильи в Екатеринбурге закончена

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА и сборной России Ильи Помазуна, высказался о будущем 27-летнего голкипера.

«Что должно произойти, чтобы Илья остался в Екатеринбурге? Это страшный сон. Я таких вариантов не вижу вообще. Буду ли предлагать Помазуна «Динамо»? Летом посмотрим. У него есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Его сага в Екатеринбурге закончилась.

Первую лигу не рассматриваем, РПЛ есть. Но сейчас действующий контракт с ЦСКА. Есть железный вариант с ЦСКА, но он хочет быть первым номером, а не сидеть под кем-то.

Может ли в Европе быть интерес к вратарю вылетевшей команды? В Европе смотрят не на место команды, а на игру. Помазун в «Урале» много мячей отбивал. Думаю, что Европе он многим интересен будет», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, Помазун провёл минувший сезон в «Урале» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА. В сезоне-2023/2024 он сыграл за «Урал» 34 игры во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов и провёл восемь «сухих» матчей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2 млн.