Короман: в РПЛ будет больше сербских игроков в ближайшее время

Экс-игрок «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман высказался о тенденции приглашения сербских тренеров в российские клубы. По его мнению, в ближайшее время аналогичная тенденция может перенестись и на трансферы футболистов.

«Что касается большого количества сербских специалистов в РПЛ, то это связано с тем, что у нас много качественных тренеров. А также и футболистов. Я думаю, что в ближайшее время в РПЛ будет больше сербских игроков, потому что сейчас мало наших футболистов в России. В отличие от тренеров, которых много. Сейчас в России нет сербских футболистов, как раньше, которые играли за ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Динамо», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.