Ковачич — о Хорватии на Евро-2024: мы готовы к большим свершениям

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Матео Ковачич заявил, что хорватская команда готова проявить себя с лучшей стороны на предстоящем Евро-2024.

«Атмосфера внутри команды феноменальна. Каждый раз я с большим нетерпением жду возможности приехать в сборную и насладиться игрой. Мы готовы к большим достижениям, мы уверены в себе и постараемся добиться успеха на Евро-2024», — приводит слова Ковачича пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, этим летом в Германии состоится чемпионат Европы по футболу 2024 года. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Испании, Италии и Албании.