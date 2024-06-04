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COPE: зарплата Мбаппе в «Реале» составит € 30 млн в год, сумма отступных — € 1 млрд

Заработная плата новоиспечённого нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе составит € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, французский футболист получит подписной бонус, который составит не менее, чем € 50 млн. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Подчёркивается, что Мбаппе будут принадлежать 70% прав на изображение, которые он приобретёт, будучи игроком «сливочных». «Реалу» будут принадлежать 30% прав.

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Напомним, контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.