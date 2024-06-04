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Анелька: Мбаппе в «Реале» будет трудно превзойти Роналду

Анелька: Мбаппе в «Реале» будет трудно превзойти Роналду
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Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о переходе форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Ему будет трудно превзойти то, чего достиг Криштиану Роналду. Это зависит только от него, будет ли он иметь такую же статистику. Но давайте прекратим думать, что он должен оставить свой след в истории. Он уже это сделал», — приводит слова Анелька AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Вчера, 3 июня, «Королевский клуб» официально объявил о переходе 25-летнего Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

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