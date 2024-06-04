Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила об уходе трёх игроков

«Балтика» объявила об уходе трёх игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты Иван Коновалов, Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе покинули «Балтику», сообщает официальный сайт калининградского клуба.

По истечении срока действия трудового договора ушли из «Балтики» вратарь Коновалов и нападающий Гузина, а по истечении арендного соглашения — другой игрок атаки Фамейе, который был арендован у казанского «Рубина» минувшей зимой.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Балтики».

Накануне, 2 июня пресс-служба калининградцев объявила, что команду также по истечении срока действия трудового договора покинул главный тренер Сергей Игнашевич.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Мелбет Первой лиге.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Гузина назвал Игнашевича одним из лучших российских тренеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android