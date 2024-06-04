«Балтика» объявила об уходе трёх игроков

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Футболисты Иван Коновалов, Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе покинули «Балтику», сообщает официальный сайт калининградского клуба.

По истечении срока действия трудового договора ушли из «Балтики» вратарь Коновалов и нападающий Гузина, а по истечении арендного соглашения — другой игрок атаки Фамейе, который был арендован у казанского «Рубина» минувшей зимой.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, колоссальную самоотдачу и вклад в победы «Балтики». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Балтики».

Накануне, 2 июня пресс-служба калининградцев объявила, что команду также по истечении срока действия трудового договора покинул главный тренер Сергей Игнашевич.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Мелбет Первой лиге.