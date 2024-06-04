Лукасу Пакета может грозить пожизненная дисквалификация из-за ставок — The Sun

Футбольная ассоциация Англии (FA) может пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета за ставки. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, около 60 человек сделали ставки на умышленные действия бразильского футболиста. В частности, Пакета специально получал жёлтые карточки под пари знакомых. В итоге совокупный выигрыш этих людей составил £ 100 тыс. (€ 117 тыс.). В протоколе FA есть рекомендация о пожизненном отстранении полузащитника от футбола при условии, что его вина будет доказана.

Подчёркивается, что одна из этих ставок составляла всего £ 7 (€ 8).

Напомним, Пакета были выдвинуты обвинения в четырёх нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

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