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Роман Шаронов высказался о дальнейшей работе в качестве главного тренера

Роман Шаронов высказался о дальнейшей работе в качестве главного тренера
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Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов прояснил своё будущее после ухода из хабаровского клуба.

«Я открыт для предложений от клубов, однако мне они пока не поступали», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

31 мая пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск» официально объявила об уходе Романа Шаронова с поста главного тренера.

47-летний Шаронов возглавил хабаровский клуб в июне 2022 года. Ранее специалист занимал пост главного тренера казанского «Рубина», а также работал в кипрском «Пафосе». «СКА-Хабаровск» под его руководством занял 12-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко по итогам 34 сыгранных матчей.

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