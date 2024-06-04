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Микель Артета назвал болезненным упущение титула в АПЛ

Микель Артета назвал болезненным упущение титула в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги (АПЛ) для лондонской команды.

«Я – победитель, и мне нужно время, когда я не достигаю мечты. Думаю, нам стоит гордиться тем, что мы сделали в этом сезоне: как в еврокубках, так и в АПЛ. Но есть также и чувство разочарования – упущенная победа в АПЛ болезненна», — приводит слова Артеты CNN.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ подопечные Артеты набрали 89 очков и заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

42-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Арсенала» зимой 2019 года. За этот период лондонский клуб выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок Англии. Всего под руководством Артеты «канониры» провели 231 матч во всех турнирах, в которых 140 раз победили, 34 раза сыграли вничью и 57 раз потерпели поражение.

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