Фёдоров — о штрафе Безрукову: почему тогда Рязанцева не оштрафовали за пирожки?

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о ситуации с футболистом казанского клуба Русланом Безруковым, который получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тыс. рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

«Я считаю, что ничего не надо было делать в отношении шутки Руслана Безрукова. Я вообще не понимаю, почему был сделан акцент на такую шутку. Для меня это безобидная шутка, тем более он молодой парень, который сказал это не от большого ума. Я воспринял слова Безрукова в качестве шутки, поэтому нонсенс, что его словам придали такое значение, так раздули и ещё дали штраф с условной дисквалификацией.

Почему тогда Рязанцева не оштрафовали за пирожки? Журналисты требуют, чтобы футболисты общались с ними. Но тогда что нужно говорить футболистам — что надо журналистам или что надо КДК?» — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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