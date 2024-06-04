Игрок «Балтики» Кузьмин назвал лучшие матчи команды в минувшем сезоне

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин поделился мнением о том, какие матчи калининградской команды он считает лучшими в минувшем сезоне.

— Какой матч в исполнении «Балтики» был лучшим в прошедшем сезоне?

— Наверное, отмечу игру с ЦСКА (3:1). Этот матч был по всем статьям прям очень крутой. Игру с «Динамо» тоже могу отметить. Очень хороший, качественный матч, но, к сожалению, на последних минутах 2:3 проиграли, — приводит слова Кузьмина Legalbet.

Напомним, матч «Балтика» — ЦСКА (3:1) состоялся в 26-м туре чемпионата России. В той встрече в составе калининградской команды голами отметились Кристиян Бистрович, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко. Матч «Балтика» — «Динамо» (2:3) состоялся в 28-м туре РПЛ. В той игре за калининградскую команду голами отметились Анхело Энрикес и Кирилл Капленко.

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