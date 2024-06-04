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Игрок «Балтики» Кузьмин назвал лучшие матчи команды в минувшем сезоне

Игрок «Балтики» Кузьмин назвал лучшие матчи команды в минувшем сезоне
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Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин поделился мнением о том, какие матчи калининградской команды он считает лучшими в минувшем сезоне.

— Какой матч в исполнении «Балтики» был лучшим в прошедшем сезоне?
— Наверное, отмечу игру с ЦСКА (3:1). Этот матч был по всем статьям прям очень крутой. Игру с «Динамо» тоже могу отметить. Очень хороший, качественный матч, но, к сожалению, на последних минутах 2:3 проиграли, — приводит слова Кузьмина Legalbet.

Напомним, матч «Балтика» — ЦСКА (3:1) состоялся в 26-м туре чемпионата России. В той встрече в составе калининградской команды голами отметились Кристиян Бистрович, Алекс Фернандес и Кирилл Капленко. Матч «Балтика» — «Динамо» (2:3) состоялся в 28-м туре РПЛ. В той игре за калининградскую команду голами отметились Анхело Энрикес и Кирилл Капленко.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

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