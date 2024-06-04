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ЦСКА представил Данила Кругового с отсылкой к фильму «Джанго освобождённый»

ЦСКА представил Данила Кругового с отсылкой к фильму «Джанго освобождённый»
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Сегодня, 4 июня, профессиональный футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе воспитанника «Зенита» защитника Данила Кругового.

Пресс-служба армейцев в соцсети «ВКонтакте» анонсировала переход, представив футболиста в образе главного персонажа художественного фильма «Джанго освобождённый» Джанго Фримена.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2», где успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

Ранее ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на должность главного тренера первой команды. Сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова.

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