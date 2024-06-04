Александр Ерохин: при должном отношении карьера Педро сложится хорошо

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил перспективы 18-летнего бразильского крайнего нападающего санкт-петербургского клуба Педро.

«Он ещё очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него всё получится и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нём есть», — приводит слова Ерохина Legalbet.

Напомним, в минувшем сезоне Педро принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

По итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также выиграл Фонбет Кубок России.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: