Владимир Федотов выступил с заявлением после своего увольнения из ЦСКА

Российский специалист Владимир Федотов прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера ЦСКА.

«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более ещё свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна — взяли серебро РПЛ и Кубок России.

Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью — победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры. Фанатский сектор — за перформансы и единение во время игр Кубка! Нам не хватало этого на матчах чемпионата. Благодарим всех сотрудников футбольного клуба, тренировочной базы и «ВЭБ Арены». А также журналистов, с кем взаимодействовали в течение этих сезонов. Мы были одной армейской семьёй, и в нашем сердце навсегда останется её частичка!» — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале клуба.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей.

3 июня ЦСКА официально объявил об увольнении тренера.