«Карабах» объявил о расставании с Андреем Лунёвым

Российский вратарь Андрей Лунёв покинул «Карабах» в связи с истечением срока действия трудового договора. Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

В нынешнем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн.

32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. Команда набрала 83 очка. Второе место заняла «Зиря» (58 очков), замкнул тройку «Сабах» (58 очков).

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что голкипер может перейти в «Спартак».