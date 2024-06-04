Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Ростове» рассказали о планах команды на летние сборы

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопросы о летней подготовке донского клуба.

– Можете сказать, где пройдут сборы команды?

– Они пройдут в Ростове.

– Среди спарринг-партнёров будут иностранные команды?

– Нет, мы сыграем только с российскими клубами.

– Можем назвать эти клубы?

– Идёт процесс согласования матчей, так что нет.

– Уже определили приоритетные позиции для усиления?

– Не хотелось бы называть конкретные позиции. Рассмотрим любого игрока, который может усилить нашу команду, – приводит слова Рыскина Metaratings.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место. В заключительном, 30-м туре РПЛ донской клуб играл с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: