Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Фернандес объявил о своём уходе из команды

Защитник «Балтики» Фернандес объявил о своём уходе из команды
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник «Балтики» Роберто Фернандес сообщил о своём уходе из калининградской команды.

«Сезон закончился, и я могу только сказать спасибо. Мне очень понравилось быть частью вас, вы помогли мне вырасти как футболисту и ещё больше – как личности. Спасибо за незабываемые дни в «Балтике». Большое спасибо», — написал Фернандес в своих соцсетях.

24-летний Роберто Фернандес летом 2023 года был арендован «Балтикой» у боливийского клуба «Боливар». Он успел отыграть в составе калининградского клуба 40 матчей во всех соревнованиях, забив в них два гола и оформив четыре результативные передачи. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 1 млн.

Ранее стало известно, что «Балтику» покинули футболисты Иван Коновалов, Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе.

Материалы по теме
«Балтика» объявила об уходе трёх игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android