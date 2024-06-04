Защитник «Балтики» Фернандес объявил о своём уходе из команды

Крайний защитник «Балтики» Роберто Фернандес сообщил о своём уходе из калининградской команды.

«Сезон закончился, и я могу только сказать спасибо. Мне очень понравилось быть частью вас, вы помогли мне вырасти как футболисту и ещё больше – как личности. Спасибо за незабываемые дни в «Балтике». Большое спасибо», — написал Фернандес в своих соцсетях.

24-летний Роберто Фернандес летом 2023 года был арендован «Балтикой» у боливийского клуба «Боливар». Он успел отыграть в составе калининградского клуба 40 матчей во всех соревнованиях, забив в них два гола и оформив четыре результативные передачи. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 1 млн.

Ранее стало известно, что «Балтику» покинули футболисты Иван Коновалов, Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе.