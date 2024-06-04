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«Чувствую облегчение и спокойствие». Мбаппе — о переходе в «Реал»

«Чувствую облегчение и спокойствие». Мбаппе — о переходе в «Реал»
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Новоиспечённый нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался относительно того, что он стал игроком «сливочных», о чём официально было объявлено вчера, 3 июня.

«Я чувствую облегчение. Я прихожу в «Реал» с полным чувством спокойствия. Это самый большой клуб в мире. Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса. Он доверял мне с первого дня», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Мбаппе подписал контракт, рассчитанный до 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо:

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