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«Акрон» расстался с 13 футболистами перед дебютом в РПЛ

«Акрон» расстался с 13 футболистами перед дебютом в РПЛ
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«Акрон», который с сезона-2024/2025 будет выступать в Российской Премьер-Лиге, объявил о прекращении сотрудничества с 13 футболистами. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что «Акрон» по истечении срока контрактов прекратил сотрудничество с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычёвым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артёмом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.

Напомним, в переходных матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/2025 «Акрон» встретился с «Уралом». Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Акрона», ответный — со счётом 2:1 в пользу «Урала».

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