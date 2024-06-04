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«Арсенал» готов продать Смита-Роу, игроком интересуется ряд клубов АПЛ — источник

«Арсенал» готов продать Смита-Роу, игроком интересуется ряд клубов АПЛ — источник
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«Арсенал» не будет чинить препятствия вероятному уходу полузащитника команды Эмиля Смита-Роу в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает журналист Грэм Бейли в социальной сети X (ранее Twitter).

Как утверждает источник, лондонский клуб хочет выручить с продажи футболиста не менее £ 30 млн, учитывая высокий интерес к Смиту-Роу со стороны команд второго эшелона чемпионата Англии. Отмечается, что игрок нужен «Брентфорду», «Брайтону», «Кристал Пэлас», «Фулхэму» и «Вулверхэмптону».

В прошедшем сезоне 23-летний Смит-Роу принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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