«Манчестер Сити» начал судиться с АПЛ и рискует быть пониженным в классе — The Times

«Манчестер Сити» после обвинений в 115 нарушениях финансовых правил подал масштабный судебный иск в отношении английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Times.

По данным источника, в поданном «горожанами» исковом заявлении на 165 страницах «Манчестер Сити» описывает финансовые правила Премьер-лиги как «тиранию большинства». В клубе требуют возместить убытки и отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, заявляя, что они незаконны. Слушания должны начаться 10 июня.

Остальные 19 клубов чемпионата Англии приглашены принять участие в судебном процессе. От 10 до 12 клубов выступили с заявлением, предоставив либо свидетельские показания, либо письмо с подробным изложением доказательств в поддержку АПЛ. «Манчестер Сити» обвиняет клубы Премьер-лиги в «дискриминации владельцев из стран Персидского залива», ссылаясь на комментарии одного высокопоставленного руководителя клуба.

При этом самому «Манчестер Сити» по-прежнему вменяют 115 нарушений регламента и финансовых правил лиги, отдельное слушание по которым назначены на ноябрь этого года и, как ожидается, продлятся шесть недель. Отмечается, что его итоги могут привести к огромным штрафам для владельцев «Манчестер Сити» и, возможно, даже к понижению в классе.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.