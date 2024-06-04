Мбаппе: в «ПСЖ» мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, присоединившийся к мадридскому «Реалу», высказался об отношении к нему со стороны руководства французского гранда.

«Мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб. Луис Энрике и Луиш Кампуш поддерживали меня. Без них я бы не выходил на поле даже одной ногой. Это правда. Я всегда получал признание от тренера и спортивного директора.

Я слышу критику в свой адрес. Но думаю, что я лучший человек, который способен оценить собственные выступления, поэтому произошедшее [в минувшем сезоне] не соответствует моим стандартам. Убеждён, что в следующем сезоне я не буду доволен таким годом, как этот», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у Мбаппе существует конфликт с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: