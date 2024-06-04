Мбаппе: кое-что в «ПСЖ» расстраивало меня, но лидер не должен показывать это

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вчера, 3 июня, официально ставший игроком мадридского «Реала», рассказал о своём ментальном состоянии в период игры за французский гранд.

«Сказать, что в «ПСЖ» я был несчастен, было бы плевком в суп и в лицо людям, которые меня защищали. Я всегда был счастлив. Но кое-что расстраивало меня. Однако такой игрок, как я, не мог этого показать, потому что я лидер. За мной наблюдали, поэтому я старался быть максимально позитивным. Тренер, игроки и сотрудники клуба поддерживали меня. Было бы немного глупо прийти, плюнуть на всё и сказать, что я несчастен», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у Мбаппе существует конфликт с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: