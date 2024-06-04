«Фиорентина» назвала имя нового главного тренера команды

Итальянский специалист Раффаэле Палладино стал новым главным тренером «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба. Напомним, ранее о своём уходе из «Фиорентины» объявил предыдущий главный тренер команды Винченцо Итальяно.

Контракт с тренером, перешедшим из «Монцы», рассчитан на два года. Соглашение также предусматривает возможность продления контракта ещё на один год.

40-летний Раффаэле Палладино работал в «Монце» с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 73 матча, в которых одержала 26 побед, 21 раз сыграла вничью и в 26 потерпела поражение. «Монца» в минувшем сезоне итальянской Серии А финишировала на 12-м месте, имея в своём активе по итогам 38 матчей 45 очков. В свою очередь, «Фиорентина» завершила сезон на восьмом месте, набрав после 38 матчей 60 очков.