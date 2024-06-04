Португалия — Финляндия: товарищеский матч начнётся в 21:45

Сегодня, 4 июня, состоится товарищеский матч, в котором примут участие сборные Португалии и Финляндии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, последний раз команды играли в товарищеском матче, который состоялся в марте 2011 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 2:0.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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