«Зениту» именно такие и нужны». Овчинников — о возможном трансфере Соболева

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Зенит» правильно делает — скупает россиян. Но вопрос к Соболеву: будет он там играть или будет сидеть? Соболев — это уровень «Зенита», почему бы и нет. Где-то это будет напоминать путь Дзюбы. Соболев же по-футбольному дерзкий, наглый. «Зениту» именно такие и нужны, потому что среди бразильцев нельзя быть русским, там нужны такие русаки, которые локтями умеют расталкивать. Соболев это может», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Напомним, ранее появлялась информация, что уже состоялись переговоры с агентом Соболева, однако в «Спартак» никаких официальных запросов пока не было. Сумма отступных для российских клубов в контракте Соболева — € 30 млн.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Соболев не стал общаться с журналистами после матча: