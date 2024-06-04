Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев подтвердил, что полузащитник самарского клуба Дмитрий Иванисеня, ранее представляющий сборную Украины, стал гражданином России.

«Да, Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство», — приводит слова Хасаева «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний футболист провёл одну игру за сборную Украины. Она состоялась в ноябре 2019 года. В том товарищеском матче сборная Украины играла с Эстонией (1:0).

В минувшем сезоне Иванисеня принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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