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Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев подтвердил, что полузащитник самарского клуба Дмитрий Иванисеня, ранее представляющий сборную Украины, стал гражданином России.

«Да, Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство», — приводит слова Хасаева «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний футболист провёл одну игру за сборную Украины. Она состоялась в ноябре 2019 года. В том товарищеском матче сборная Украины играла с Эстонией (1:0).

В минувшем сезоне Иванисеня принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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