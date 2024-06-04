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ЦСКА определился с заменой Федотова, в честь Мбаппе введут закон. Главное к вечеру

Новым главным тренером ЦСКА стал Марко Николич, в Мадриде готовы ввести новый закон после перехода Килиана Мбаппе в «Реал». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 июня.

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