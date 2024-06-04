Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 4 июня: Мбаппе Реал ПСЖ трансферы, Николич ЦСКА, Тюкавин Зенит, Джокович Ролан Гаррос, Радулов Ак Барс

ЦСКА определился с заменой Федотова, в честь Мбаппе введут закон. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Новым главным тренером ЦСКА стал Марко Николич, в Мадриде готовы ввести новый закон после перехода Килиана Мбаппе в «Реал». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 4 июня.

Футбол

Материалы по теме
Глупо осуждать ЦСКА за увольнение Федотова. Давать второй шанс тренеру — не для топ-клубов
Глупо осуждать ЦСКА за увольнение Федотова. Давать второй шанс тренеру — не для топ-клубов

Хоккей

Материалы по теме
Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ
Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ

Теннис

Материалы по теме
Синнер — первая ракетка мира! О снятии Джоковича он узнал после выхода в полуфинал «РГ»
Синнер — первая ракетка мира! О снятии Джоковича он узнал после выхода в полуфинал «РГ»

Бокс/ММА

  • Пятеро мужчин избили ногами девушку-боксёра
  • Макгрегор высказался о переносе пресс-конференции UFC с его участием
Материалы по теме
Макгрегор травмирован и не будет драться? Пресс-конференцию уже отложили
Макгрегор травмирован и не будет драться? Пресс-конференцию уже отложили

Баскетбол

Материалы по теме
Без «Спартака». Почему новый московский клуб не появится в Единой лиге в сезоне-2024/2025?
Эксклюзив
Без «Спартака». Почему новый московский клуб не появится в Единой лиге в сезоне-2024/2025?

Авто

Материалы по теме
Гонщик-скандалист переругался со всей «Андретти»! До этого он с конфликтом ушёл из Ф-2
Видео
Гонщик-скандалист переругался со всей «Андретти»! До этого он с конфликтом ушёл из Ф-2

Волейбол

Материалы по теме
Королёва, Бровкина или Лазаренко? Выбираем символическую сборную сезона
Рейтинг
Королёва, Бровкина или Лазаренко? Выбираем символическую сборную сезона

Фигурное катание

Материалы по теме
«Красивая русалка». Невероятные приключения Трусовой и Самоделкиной в Таиланде
«Красивая русалка». Невероятные приключения Трусовой и Самоделкиной в Таиланде

Другие

Материалы по теме
Легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Кнороз выступят на Играх стран БРИКС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android