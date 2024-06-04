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Стало известно, сколько зрителей ожидается на товарищеском матче между Беларусью и Россией

Стало известно, сколько зрителей ожидается на товарищеском матче между Беларусью и Россией
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Первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче, в котором встретятся сборные Беларуси и России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На товарищеский матч между сборными Беларуси и России реализовано около 16 тысяч билетов. Прогнозируемое число зрителей – 20-22 тысячи», — приводит слова Василевича «РИА Новости Спорт».

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Ранее сборная России огласила окончательный состав на игру с Беларусью.

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