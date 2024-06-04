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Италия — Турция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Италия — Турция: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00

Италия — Турция: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 4 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между сборной Италии и национальной командой Турции. Встреча пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
04 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что сборные Италии и Турции выступят на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Итальянцы сыграют в группе B с Испанией, Хорватией и Албанией. Турки находятся в группе F, где им предстоят матчи с Грузией, Португалией и Чехией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

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