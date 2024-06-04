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Таранов — о Николиче в ЦСКА: Гинер и Бабаев — не последние люди в футболе, надеемся на них

Таранов — о Николиче в ЦСКА: Гинер и Бабаев — не последние люди в футболе, надеемся на них
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Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост нового главного тренера красно-синих.

«Руководство ЦСКА объяснило увольнение Федотова, но не знаю, насколько будет объяснимо назначение Николича. Я думаю, что руководство армейцев полностью отдаёт отчёт в том, какие решения оно предпринимает. Гинер и Бабаев — не последние люди в футболе. Наверняка есть какие-то аргументы в пользу Николича, поэтому стоит рассчитывать на опыт руководства ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

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