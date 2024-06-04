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Миранчук: Лига Европы — пока мой самый главный трофей

Миранчук: Лига Европы — пока мой самый главный трофей
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, является ли трофей Лиги Европы главным в его карьере.

«Безусловно, да, конечно. Это самый главный.

Самое неожиданное поздравление? В этом плане всё было в штатном режиме. На самом деле нет сильного осознания, что выиграл. Понимаю, что это серьёзный трофей, но осознания того, что я обладатель трофея, ещё пока нет.

Но после того, как получил не знаю, в каком объёме сообщений, от множества людей, тогда немного начал понимать, как это важно для страны, для меня, для людей. Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто не поленился, зашёл, поддержал, нашёл время. Мне было очень приятно», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России по футболу.

Напомним, в финале Лиги Европы «Аталанта» со счётом 3:0 разгромила «Байер».

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