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Алексей Миранчук высказался об игре с «Реалом» в Суперкубке УЕФА

Алексей Миранчук высказался об игре с «Реалом» в Суперкубке УЕФА
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился мнением о матче Суперкубка УЕФА, в котором итальянская команда встретится с мадридским «Реалом».

«Уже встречался с ним [с «Реалом»] в Лиге чемпионов, сейчас [у них], конечно, немного другой состав. Тоже есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России по футболу.

Игру за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2023/2024 примет стадион «Национальный» в Варшаве. Матч состоится 14 августа. Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский «Аякс». Действующий обладатель трофея — «Манчестер Сити».

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