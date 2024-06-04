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Хавбек «Зенита» Мостовой: мы хотим попасть в Книгу рекордов России

Хавбек «Зенита» Мостовой: мы хотим попасть в Книгу рекордов России
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича (Миллера). В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России.

Команда станет опытнее. Ребята, что пришли зимой, хорошо влились. Точечные усиления ещё будут. Сейчас ещё народ из аренды придёт. Они тоже команду усилят», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в прошедшем розыгрыше чемпионата «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 борьба за чемпионский титул шла до последнего тура. А в Суперфинале Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1), став обладателем трофея.

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