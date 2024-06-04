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Булыкин: Игнашевичу могут доверить хороший клуб РПЛ, у нас есть пример Компани

Булыкин: Игнашевичу могут доверить хороший клуб РПЛ, у нас есть пример Компани
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем тренера Сергея Игнашевича после ухода из «Балтики».

«Что касается будущего Игнашевича, то, возможно, он возглавит другую команду или захочет отдохнуть, мы это увидим в ближайшее время. То, что, он провёл весь сезон в «Балтике» — хорошо, потому что у нас любят уволить тренера и поставить нового по ходу сезона. Игнашевич отработал до конца и всё, что мог, показал. Правда, ничего не добился, но это говорит о том, что у него есть опыт в качестве футболиста и тренера.

В качестве примера есть Компани, который с «Бёрнли» вылетел из АПЛ, но стал тренером суперклуба — «Баварии». Конечно, совсем непонятное назначение, оно рискованное, но в Европе любят доверять молодым. Поэтому Игнашевичу тоже могут доверить хороший клуб РПЛ. Я поддерживаю всех тренеров, особенно тех, кто играл на высоком уровне и в сборной. Они достойны руководить командами в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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