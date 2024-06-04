Мбаппе заявил, что ЧМ-2018 в России ничему его не научил

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, сделал ли он выводы после чемпионата Европы — 2020, где французская национальная команда покинула турнир на стадии 1/8 финала.

«В 2018 году я ничему не научился, потому что выиграл [трофей] сразу. Ты не учишься, побеждая.

На Евро-2020 я потерпел неудачу. Это помогло мне на следующем чемпионате мира. Евро-2020 — это турнир, где я научился больше всего. Это сложно, но тот Евро действительно помог мне. У меня присутствуют реваншистские настроения. Мне ещё есть что показать на Евро. Это захватывающе и является вызовом — как индивидуальным, так и командным», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, на Евро-2024 сборная Франции сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: