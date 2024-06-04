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«Урал» объявил, что не будет продлевать аренду Ильи Помазуна

«Урал» объявил, что не будет продлевать аренду Ильи Помазуна
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«Урал» объявил, что не будет продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна. Футболист является игроком ЦСКА.

«Благодарим Илью за великолепные спасения в матчах, за уверенность на последнем рубеже и добросовестное отношение к работе! Желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — сказано в телеграм-канале «Урала».

За почти четыре года в «Урале» Помазун провёл 117 матчей, 30 из которых отыграл «на ноль».

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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