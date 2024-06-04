Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: российские клубы должны выращивать россиян, а не покупать легионеров, как «Зенит»

Булыкин: российские клубы должны выращивать россиян, а не покупать легионеров, как «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике клубов РПЛ.

«Мне не импонирует то, что клубы покупают много легионеров. В этом плане нравится «Локомотив», который выращивает российских игроков, с помощью которых добивается результата. Футболисты, которые начали играть в составе пару лет назад, сейчас являются игроками сборной России. Вот как должны работать наши клубы, а не покупать легионеров иногда не самого высокого качества, как «Зенит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После предыдущих изменений в РПЛ стал действовать лимит на легионеров «13+12» — 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми зарубежных игроков.

Материалы по теме
В РФС ответили, возможны ли изменения лимита на легионеров в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android