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Помазун обратился к болельщикам «Урала» после окончания аренды в клубе

Помазун обратился к болельщикам «Урала» после окончания аренды в клубе
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, который вернулся после истечения срока аренды в «Урале», выступил с обращением к бывшей команде.

«Дорогие болельщики, спустя четыре года в Екатеринбурге пришло время попрощаться. Хочется поблагодарить игроков и всех работников клуба за эти годы в замечательном клубе. Отдельно хочу выразить благодарность каждому болельщику, который поддерживал, несмотря на результаты. Это был тяжёлый сезон, где мы имели все шансы не оказаться там, где оказались, и у меня нет ни малейшего сомнения, что «Урал» вернётся. «Урал» и Екатеринбург останутся в моём сердце навсегда, и я с тёплыми чувствами буду приезжать на «Екатеринбург Арену», — приводит слова Помазуна пресс-служба «Урала»

Ранее «Урал» объявил, что не будет продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна.

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. За почти четыре года в клубе Помазун провёл 117 матчей, 30 из которых отыграл «на ноль».

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