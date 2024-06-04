Прудников: переход в «Спартак» не пойдёт на пользу Латышонку. У клуба нет своих вратарей?

Бывший игрок «Спартака» и «Балтики» Алексей Прудников отреагировал на информацию о том, что красно-белые хотят приобрести вратаря калининградской команды Евгения Латышонка.

«Я думаю, что переход в «Спартак» не пойдёт на пользу Евгению Латышонку. В «Спартаке» нет своих вратарей? Есть Максименко, Селихов и Свинов. Если «Спартак» хочет купить Латышонка, то пусть покупает. За счёт тренировок Латышонку там будет хорошо, но главный вопрос, будет ли он играть в «Спартаке»? Я считаю, что Евгению нужно остаться в «Балтике». Он один раз выстрелил, но надо это доказывать постоянно», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: