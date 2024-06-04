ЦСКА предлагает Заболотному контракт на один год с зарплатой в € 500 тыс. — источник

Московский ЦСКА предлагает пролонгировать трудовое соглашение 32-летнему нападающему Антону Заболотному на один год. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, красно-синие предлагают Заболотному заработную плату в размере € 500 тыс. за сезон плюс бонусы – как за голы, так и за сыгранные матчи. Подчёркивается, что нападающий думает над этим предложением.

На Заболотного также претендуют «Химки», которых отпугивают финансовые требования футболиста. Как отмечает источник, нападающий хочет получить контракт, рассчитанный на два года с зарплатой в 3 млн рублей в месяц плюс подъёмные и агентские выплаты в размере 30 млн рублей.

Напомним, в минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Состав московского ЦСКА форвард пополнил летом 2021 года, перейдя из «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

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