Гути: если Мбаппе хочет выиграть несколько «Золотых мячей», то он перешёл по адресу

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути отреагировал на новость о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в «Королевский клуб».

«Если Мбаппе хочет выиграть несколько «Золотых мячей», то он по адресу – «Реал» сделает его ещё лучше и по-настоящему знаменитым», — сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

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Вчера, 3 июня, «Королевский клуб» официально объявил о переходе 25-летнего Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.