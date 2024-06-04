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В «Фиорентине» заявили о желании Амрабата остаться в «МЮ»

В «Фиорентине» заявили о желании Амрабата остаться в «МЮ»
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Спортивный директор «Фиорентины» Даниэль Праде высказался о будущем полузащитника Софьяна Амрабата в итальянской команде. Хавбек провёл минувший сезон на правах аренды в составе «Манчестер Юнайтед», а права на него принадлежат «Фиорентине».

«Думаю, Софьян Амрабат хочет остаться в Премьер-лиге, но «Манчестер Юнайтед» нам пока что ничего не сообщал. Я бы хотел, чтобы Амрабат остался в «Фиорентине», но, думаю, у него другие планы», — приводит слова Праде Manchester Evening News.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Амрабат принял участие в 30 матчах в составе «красных дьяволов», в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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