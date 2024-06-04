ЭСК поддержал решение судьи не удалять Итало в матче 30-го тура ЦСКА — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:0) Яна Бобровского не удалять с поля центрального защитника екатеринбургской команды Фернандо Итало на 44-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды ЦСКА №11 Тамерлана Мусаева, по мнению всех членов комиссии, не являлось очевидным лишением соперника явной возможности забить гол, ввиду того, что мяч двигался в зону, в которую двигался партнёр игрока обороны №2 Силвие Бегич, который потенциально мог вступить в единоборство за мяч с нападающим ЦСКА, если бы против него не были нарушены правила игры.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Урала» за срыв перспективной атаки в данном пограничном эпизоде. По этой же причине VAR не имел достаточных оснований для вмешательства и приглашения судьи к монитору», — информирует официальный сайт РФС.

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