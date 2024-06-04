В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Антону Заболотному

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию об интересе подмосковного клуба к 32-летнему нападающему ЦСКА Антону Заболотному.

— Появилась новость, что «Химки» интересуются Антоном Заболотным. Так ли это?

— Мы пока не комментируем никакие фамилии. Дадим комментарии, когда всё будет официально, — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Состав московского ЦСКА форвард пополнил летом 2021 года, перейдя из «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

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