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В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Антону Заболотному

В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Антону Заболотному
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию об интересе подмосковного клуба к 32-летнему нападающему ЦСКА Антону Заболотному.

— Появилась новость, что «Химки» интересуются Антоном Заболотным. Так ли это?
— Мы пока не комментируем никакие фамилии. Дадим комментарии, когда всё будет официально, — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Состав московского ЦСКА форвард пополнил летом 2021 года, перейдя из «Сочи». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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