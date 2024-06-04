Андрей Мостовой одним словом описал прошедший сезон РПЛ для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги прошедшего сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги для сине-бело-голубых.

«Вандерфульно, непривычно для нас. Мы создали интригу. Было много ненужных потерь очков, поэтому было нервозно. Последние 15–20 минут игры с «Ростовом» волновался, были плохие мысли. Мы ещё и пропустили. Потом сплотились, те, кто были на поле и за его пределами. Очень тяжёлый чемпионат. Непривычно было проигрывать столько матчей дома. Мы всегда были сильны в дерби с московскими командами, всегда справлялись. В прошлом сезоне с командами из топ‑5 мы победили в восьми матчах, а в этом – только в двух.

У нас были проблемы со сменой схем. Лидеры команды тоже ушли. Тот же Малком. По очкам из конкурентов никто не стал намного сильнее, чем были. Те же «Краснодар» и «Динамо». Просто в этом году у нас было много потерь очков. Я думал как‑то, что никто не заслуживал чемпионства. Впервые чемпион не набрал и 60 очков. В прошлые года у нас был огромный отрыв, и не только у нас, а и у тех же «Локомотива» и «Спартака», — сказал Мостовой в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, в прошедшем розыгрыше чемпионата «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 борьба за чемпионский титул шла до последнего тура. А в Суперфинале Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1), став обладателем трофея.