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«Наша философия мне нравится больше». Президент «Барселоны» — о переходе Мбаппе в «Реал»

«Наша философия мне нравится больше». Президент «Барселоны» — о переходе Мбаппе в «Реал»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал тот факт, что нападающий Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала».

«Как ни крути, это не очень хорошие новости. Что касается Мбаппе, то мне больше нравится наша спортивная философия — формирование команды из воспитанников. Я уважаю то, что делают соперники, но придерживаюсь нашей философии», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, вчера, 3 июня, было официально объявлено, что Мбаппе стал игроком «сливочных». Ранее в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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